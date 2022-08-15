Herkesin en büyük sorunu cep telefonu pili! İşte en iyi bataryaya sahip telefonlar

Cep telefonları artık 7'den 77'ye neredeyse tüm gün elimizde. Tüm işlerimizi hallettiğimiz cep telefonlarının bataryası, bu sebeple oldukça önem kazanıyor. Yapılan araştırma sonrası 2022'nin en iyi bataryaya sahip olan cep telefonları belli oldu. Buna göre zirvede iPhone 13 Pro Max yer aldı.