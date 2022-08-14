"Herkesin alışkanlığı" dedi Canan Karatay uyardı! Bardak bardak tüketiyoruz dikkat
Prof. Dr. Canan Karatay, çay tüketimine ilişkin yaptığı son açıklamayla bir kez daha gündeme geldi.
Prof. Dr. Canan Karatay'ın yapmış olduğu son açıklama çay tiryakilerine... Karatay hoca, günde bardak bardak içilen çayın zararını söyledi. Çay tüketimine tamamen karşı değil ama...
Günün her saati sorgusuz sualsiz hatta neredeyse sürekli tüketilen içeceğin önemli zararlarının olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Canan Karatay, dikkatli olunması gerektiğini söyledi.
Çay tüketiminin toplum için yeni çıkmış bir alışkanlık olduğundan bahseden Prof. Dr. Canan Karatay “Geçmişte böyle bir şey yoktu” diye ekledi.
Çayın tüketilmesine tamamen karşı olmadığını belirten Karatay "Yemek yedikten hemen sonra değil 4 saat sonra içilmelidir. Hemen içilmesi kronik kansızlık sebebidir" dedi.