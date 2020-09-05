Herkesi şoke eden görüntü! Canlı canlı tabuta koydular
Koronavirüs salgını tüm dünyayı etkisi altına almışken vaka sayılarında artış yaşanan Endonzeya'da Covid-19 mücadelesi ilginç görüntülere sahne oldu.
Koronavirüs salgını tüm dünyada etkisini artırarak devam ederken ülkeler de virüsle mücadele için sıkı önlemler almaya devam ediyor. Virüsle mücadelede en önemli silahlardan biri olan maske kullanımını önemsemeyenler içinse Endonezya'nın başkenti Jakarta'da görülmemiş bir yöntem denenmeye başladı.
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Endonezya’nın başkenti Jakarta’da, yeni tip koronavirüs (Covid-19) bulaşma oranının yüzde 10’un üzerine çıktığı bildirildi.
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Jakarta Valisi Anis Baswedan, yaptığı açıklamada, başkentte daha önce yüzde 3,5 olan Covid-19 bulaşma oranının son dönemde yüzde 10’un üzerine çıktığını ve bu durumun endişe verici olduğunu belirtti.
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Bu gelişme üzerine başkentte virüsle mücadele edebilmek için oldukça ilginç bir yönteme başvuruldu.
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