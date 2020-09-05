Herkesi şoke eden görüntü! Canlı canlı tabuta koydular

Koronavirüs salgını tüm dünyada etkisini artırarak devam ederken ülkeler de virüsle mücadele için sıkı önlemler almaya devam ediyor. Virüsle mücadelede en önemli silahlardan biri olan maske kullanımını önemsemeyenler içinse Endonezya'nın başkenti Jakarta'da görülmemiş bir yöntem denenmeye başladı.