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Herkesi ağlatan görüntü! Alışveriş yaparken kalbine yenildi; sokak kedisi başında bekledi

Herkesi ağlatan görüntü! Alışveriş yaparken kalbine yenildi; sokak kedisi başında bekledi

ADANA’nın Seyhan ilçesinde alışveriş yaptığı marketten çıkışta kalp krizi geçirip yere yığılan Hasan Bulut (65) yaşamını yitirdi. Mahallelinin beslediği bir sokak kedisinin, Bulut’un cansız bedeninin yakınında beklediği görüldü.

Herkesi ağlatan görüntü! Alışveriş yaparken kalbine yenildi; sokak kedisi başında bekledi

Herkesi ağlatan olay dün saat 14.00 sıralarında Mestanzade Mahallesi’nde meydana geldi. Evinin yakınındaki bir markete gidip, sebze ve yeşillik alan Hasan Bulut, çıkışta aniden fenalaşarak yere yığıldı.

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Herkesi ağlatan görüntü! Alışveriş yaparken kalbine yenildi; sokak kedisi başında bekledi

Market çalışanlarının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Bulut’un yaşamını yitirdiği tespit edildi.

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Herkesi ağlatan görüntü! Alışveriş yaparken kalbine yenildi; sokak kedisi başında bekledi

Acı haberi alıp gelen Hasan Bulut’un yakınları, ağıtlar yakıp, gözyaşı döktü.

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Herkesi ağlatan görüntü! Alışveriş yaparken kalbine yenildi; sokak kedisi başında bekledi

Bu sırada mahallelinin beslediği bir sokak kedisinin Bulut’un cansız bedeninin yakınında, marketin girişinde beklediği görüldü.

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