Herkes zam yaparken ekmeğin fiyatını indiren Sivaslı fırıncı vatandaşın takdirini topladı
SİVAS'ta bir fırıncı, "Halka hizmet Hak'ka hizmet' diyerek ekmek fiyatını 1 lira 50 kuruşa düşürdü. Fırıncı Ali Yıldız, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.
SİVAS'ta 21 yıldır fırıncılık yapan Ali Yıldız, artan fiyatlara rağmen takdir toplayan bir kampanyaya imza attı.
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan fırınına bir pankart asan Yıldız, ekmeğin fiyatını 1 lira 50 kuruşa düşürdü.
"Halka hizmet Hak'ka hizmet" mantığıyla yola çıktıklarını söyleyen Fırıncı Ali Yıldız, vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.
Fırıncı Ali Yıldız, "Konuy bakışımız biraz farklı. İnsanlar fırsatları ganimete çeviriyor. Şuan son gündemlerde dolar arttı, her şeye zam geliyor. Biz kampanya yaparken hiçbir resmi kurumdan destek almadık. Tamamen kendi imkanlarımızla çalışıyoruz. Ağırlıklı ekşi mayalı ekmek yapıyoruz. Trabzon ekmeği, Vakfıkebir ekmeği, Giresun ekmeği yapıyoruz. Onun yanında simit, poğaça grubuna başladık. Halkımızın takdirine bırakıyoruz" dedi.