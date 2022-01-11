Herkes zam yaparken ekmeğin fiyatını indiren Sivaslı fırıncı vatandaşın takdirini topladı

Fırıncı Ali Yıldız, "Konuy bakışımız biraz farklı. İnsanlar fırsatları ganimete çeviriyor. Şuan son gündemlerde dolar arttı, her şeye zam geliyor. Biz kampanya yaparken hiçbir resmi kurumdan destek almadık. Tamamen kendi imkanlarımızla çalışıyoruz. Ağırlıklı ekşi mayalı ekmek yapıyoruz. Trabzon ekmeği, Vakfıkebir ekmeği, Giresun ekmeği yapıyoruz. Onun yanında simit, poğaça grubuna başladık. Halkımızın takdirine bırakıyoruz" dedi.