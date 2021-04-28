Herkes soluğu Bodrum'da aldı kuyruğun ucu gözükmüyor! Tam kapanma öncesi akın
Tam kapanmaya saatler kala binlerce kişi yollara düştü. Muğla'nın Bodrum ilçesi, 17 gün sürecek 'tam kapanma' öncesi tatilci akınına uğradı. Kent merkezi giriş ve çıkışlarında uzun araç kuyrukları oluştu. İstanbul, Ankara ve İzmir plakalı araçların fazla olması dikkat çekti.
Türkiye tam kapanma dönemine giriyor. Bununla birlikte gelen seyahat yasağı nedeni ile iki gündür yollarda, otogarlarda hareketlilik yaşanıyor.
Ülke genelinde uygulanacak 17 günlük 'tam kapanma' öncesi büyükşehirlerde kalmak istemeyip, Bodrum'u tercih edenler, öğle saatlerinden itibaren ilçeye giriş yapmaya başladı.
Yarın saat 19.00'dan itibaren 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek 'tam kapanma' dönemini fırsat bilen yazlıkçılar ve yerli turistler, Bodrum'a akın etti.
Bölgede trafik yoğunluğu ise dronla havadan görüntülendi. Olası yoğunluğu tahmin eden ekipler de ilçe girişinde güvenlik önlemi aldı.