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Herkes silah sesine koştu! Arkadaşını ilk önce darp etti sonra vurdu

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Herkes silah sesine koştu! Arkadaşını ilk önce darp etti sonra vurdu

Bursa'da aralarında bilinmeyen sebeplerle kavga çıkan iki kişiden biri, diğerini ilk önce darp edip sonra vurdu.

Herkes silah sesine koştu! Arkadaşını ilk önce darp etti sonra vurdu

Olay, Bursa, Osmangazi ilçesi, Çarşamba Mahallesi’nde meydana geldi. 3. Tabak Sokak'ta Yunus Erdel ve Atilla Hayrandere arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı kavga çıktı.

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Herkes silah sesine koştu! Arkadaşını ilk önce darp etti sonra vurdu

Çıkan kavgada Hayrandere, Erdel’i önce darp etti. Ardından silahı Erdel’e doğrultarak ateş etti. 

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Herkes silah sesine koştu! Arkadaşını ilk önce darp etti sonra vurdu

Silah sesini duyan çevredeki bekçiler sokağa gelerek Hayrandere’nin elinde bulunan silahı aldı.

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Herkes silah sesine koştu! Arkadaşını ilk önce darp etti sonra vurdu

Olay yerine gelen sağlık ekipleri bacağından ve başından yaralanan Yunus Erdel’i yapılan ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırdı. Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

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