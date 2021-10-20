Herkes şikayetçiydi! Whatsapp'ta o özellik değişiyor: 4 farklı şekilde kullanılabilecek
Mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcılarının en çok şikayet ettiği özellikler arasında yer alan bir özelliği daha değiştiriyor.
Dünya çapında yaklaşık 1,6 milyar kullanıcıya sahip olan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni bir özelliği devreye sokmaya hazırlanıyor.
Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta mesajlar uçtan uca şifreleme yöntemiyle korunuyordu. Ancak aynı durum yedekleme için geçerli değil.
Şirket bazı kullanıcılar tarafından güvenlik açığı olarak değerlendirilen bu uygulamada değişikliğe gidiyor.
WhatsApp'ı 2014 yılında satın alan Facebook tarafından yapılan açıklamaya göre perşembe gününden itibaren bazı kullanıcılar yeni yedekleme özelliğine erişebilecek.