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Herkes şikayetçiydi! Whatsapp'ta o özellik değişiyor: 4 farklı şekilde kullanılabilecek

Herkes şikayetçiydi! Whatsapp'ta o özellik değişiyor: 4 farklı şekilde kullanılabilecek

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcılarının en çok şikayet ettiği özellikler arasında yer alan bir özelliği daha değiştiriyor.

Herkes şikayetçiydi! Whatsapp'ta o özellik değişiyor: 4 farklı şekilde kullanılabilecek

Dünya çapında yaklaşık 1,6 milyar kullanıcıya sahip olan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni bir özelliği devreye sokmaya hazırlanıyor.

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Herkes şikayetçiydi! Whatsapp'ta o özellik değişiyor: 4 farklı şekilde kullanılabilecek

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta mesajlar uçtan uca şifreleme yöntemiyle korunuyordu.  Ancak aynı durum yedekleme için geçerli değil. 

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Herkes şikayetçiydi! Whatsapp'ta o özellik değişiyor: 4 farklı şekilde kullanılabilecek

Şirket bazı kullanıcılar tarafından güvenlik açığı olarak değerlendirilen bu uygulamada değişikliğe gidiyor.

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Herkes şikayetçiydi! Whatsapp'ta o özellik değişiyor: 4 farklı şekilde kullanılabilecek

WhatsApp'ı 2014 yılında satın alan Facebook tarafından yapılan açıklamaya göre perşembe gününden itibaren bazı kullanıcılar yeni yedekleme özelliğine erişebilecek.

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