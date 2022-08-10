Herkes şikayetçiydi WhatsApp sonunda o özelliği getiriyor!

Dünya üzerinde en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni bir güncelleme üzerinde çalışıyor. WhatsApp son olarak mesajı karşı taraftan silme süresini 60 saate yükseltmişti. Yeni gelecek olan güncellemeye göre gruplardan habersiz şekilde çıkmak mümkün olacak ve tek seferlik görüntülenecek şekilde gönderilen fotoğrafların ekran görüntüsü almanın önüne geçilecek. Bu güncelleme hayata geçerse buna en çok, mecburi olarak katıldıkları aile & akraba gruplarından ayıp olmasın diye ayrılamayan gençler sevinecek.