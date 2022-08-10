Herkes şikayetçiydi WhatsApp sonunda o özelliği getiriyor!
Mesajlaşma uygulaması WhatsApp, üzerinde çalıştığı güncelleme ile birçok kullanıcısını memnun edecek.
Dünya üzerinde en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni bir güncelleme üzerinde çalışıyor. WhatsApp son olarak mesajı karşı taraftan silme süresini 60 saate yükseltmişti. Yeni gelecek olan güncellemeye göre gruplardan habersiz şekilde çıkmak mümkün olacak ve tek seferlik görüntülenecek şekilde gönderilen fotoğrafların ekran görüntüsü almanın önüne geçilecek. Bu güncelleme hayata geçerse buna en çok, mecburi olarak katıldıkları aile & akraba gruplarından ayıp olmasın diye ayrılamayan gençler sevinecek.
Güvenlik kurallarını sertleştiren WhatsApp sadece bir kere görüntülenecek mesajlar özelliğini geliştirmişti.
Ancak bu uygulamanın da bir güvenlik açığı bulunuyordu. Siz karşınızdakine tek sefer görmesi için fotoğraf atsanız bile sistem ekran görüntüsü almayı engelleyemiyordu. Bu da amacın dışına çıkmak anlamına geliyordu.
Yakında yapılacak geliştirmeyle tek seferlik mesajlar açıldığında telefonun ekran görüntüsü alma özelliği devre dışı kalacak.