Herkes onu Halka'da 'Samara' olarak tanıdı! Bilinen son haline bakın
Halka (The Ring) isimli korku filminde 'Samara'yı canlandıran oyuncu Daveigh Chase'ti... Yıllar içinde çokça değişime uğrayan Chase, en son uyuşturucudan tutuklandı. İşte 'Samara'nın gerçekte bilinen son hali...
2002 iki yılında çekilen ABD menşeili korku filmi Halka (The Ring) döneminde oldukça ses getirmiş ve ünlenmişti.
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Filmle birlikte ikonikleşen kız çocuğu ise Samara ismiyle halen bugün tüm dünyanın karanlık korkularını besliyor.
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Daveigh Chase, Samara'yı canlandırdığında henüz 12 yaşındaydı.
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Lanetli bir kasetten çıkan ürkütücü küçük kız sonra birçok çocuk programında yer aldı.
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