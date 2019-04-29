Herkes ona uzaylı diyordu! Mustafa Topaloğlu mucizevi olayları anlattı
Ekranlarda kendisini uzaylı Mustafa diyerek tanıtan şarkıcı Mustafa Topaloğlu, "Benim dualarımla mucizevi olaylar oldu" diyerek çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.
62 yaşındaki Mustafa Topaloğlu, Survivor'a katıldıktan sonra çeşitli reklam filmlerinde rol almıştı. Uzun süredir ekranlarda gözükmeyen Topaloğlu, önceki gün Oylum Talu’nun sunduğu ‘Burası Haftasonu’ programına konuk oldu. Program'da "Ben dünyaya doğuştan eğitimli geldim" diyen Topaloğlu, duygusal anlar da yaşadı.
"Milyonların sevgisine mazhar oldum ama Mazhar Fuat değilim." diyen Topaloğlu, "1983 albümüm o kadar rakam sattı ki ben ne bunu duyurdum ne de anlattım fırlamalık olmasın diye. Biz o yıllardaki azı Jazz’a döndürerek idare ettik" şeklinde konuştu. İşte Topaloğlu'nun açıklamalarından bazıları:
Bana neden ‘uzaylı’ dediler biliyor musun? O benim astronomi halimdi, yapısal özellik diyelim buna… Ben bu dünyaya neden eğitimli geldim? Bazen biz çok şey bilmek isteriz ama o bilmek istediklerimizin de bize zararı vardır.
Yarını bilmek istemezdim: Ben mesela yarını bilmek istemezdim. Yarını bilmiş olsaydım, yarının anlamı kalmazdı. Bilmeyelim o bizim maceramız olsun.