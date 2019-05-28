Herkes öldü sanmıştı! Çukur son bölümde izleyiciyi şoke eden sahne
Çukur sezon finali bölümüyle izleyicileri ekrana kilitlemeyi başardı. Dizide İdris Koçovalı'nın ölüp ölmediği merak konusu olurken, öldü sanılan Aliço'nun ekranda görünmesi izleyiciyi şaşırttı.
Çukur önceki akşam yayınlanan 67. bölümüyle sezon arası verdi. Seyirciler diziyi son sahnesine kadar soluksuz izlerken, kimsenin beklemediği gelişmeler yaşandı. Koçovalı ailesinin neredeyse tamamı cezaevine girerken, İdris ve Yamaç'ın birbirlerine silah doğrultması ise yürekleri ağza getirdi.
Çukur'da geçtiğimiz hafta ortaya çıkan ve cezaevinden tahliye olduktan sonra eve dönen Selim'in oğlu Akın Koçovalı ailesine ihanet etti. Yamaç'ın intikam almak için yakmaya çalıştığı Yücel'i, Akın Koçovalı kurtardı. Finalde ise Çukur'un başına geçen Akın Koçovalı herkese elini öptürdü.
Aliço geri döndü: Geçen bölümde öldüğü iddia edilen Aliço'nun ise yaşadığı ortaya çıktı. Takım elbisesini giyen Aliço villanın bahçesinde çorba içmek için hazırlık yaptı. Aliço şık kıyafetler için lüks bir villada zorla tutulurken, perde arkasından onu gözleyen kişinin kim olduğu ise merak konusu oldu.
Peki Çukur son bölümde neler oldu?: Çukur dizisi sezon finalinde, Koçovalılar arka arkaya yaşadıkları acı kayıpların ardından Akın Koçovalı’nın hapishaneden çıkmasıyla büyük bir mutluluk yaşadı. Ancak Akın’ın aileye gelişi ortalığı karıştırdı.