Herkes öldü sanmıştı! Çukur son bölümde izleyiciyi şoke eden sahne

Aliço geri döndü: Geçen bölümde öldüğü iddia edilen Aliço'nun ise yaşadığı ortaya çıktı. Takım elbisesini giyen Aliço villanın bahçesinde çorba içmek için hazırlık yaptı. Aliço şık kıyafetler için lüks bir villada zorla tutulurken, perde arkasından onu gözleyen kişinin kim olduğu ise merak konusu oldu.