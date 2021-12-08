Herkes merakla bekliyordu! Bu ilçeler il olabilir: Listede çok sürpriz ilçeler var
Antalya, Mersin, Van, Muğla, Bursa, Adana, Ankara, Balıkesir, Diyarbakır ve diğer şehirlerde bulunan 25 ilçe il olmaya aday olarak görülüyor.
Türkiye Cumhuriyeti'nde 81 il, 922 ilçe bulunuyor. Özellikle büyükşehir merkezlerindeki kimi ilçelerin nüfusları birçok ilden bile büyük.Durum böyle olsa da il olabilmek için sadece büyük bir nüfusa sahip olmak yeterli değil elbette.
30'u büyükşehir statüsünde olan iller arasına katılmak isteyen de birçok ilçe bulunuyor. İl olmaya aday ilçeler hangileri? 'İl olabilecek ilçeler' noktasında kimi vatandaşlar sık sık bu soruyu yetkililere iletiyor.
TÜİK verileri üzerinden bağlı olduğu ilin merkez ilçesine uzaklığı, nüfus büyüklüğü, sosyo-ekonomik koşulları gibi kriterler baz alındığında gerçekten hangi ilçelerimiz il olmak için en iyi koşullara sahip?
İşte il olabilecek 25 ilçe...
Kozan, Adana Nüfus: 129.985