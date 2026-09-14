Herkes merak ediyordu! Güldür Güldür Mesut'un eşini görenler hayran kaldı

Güldür Güldür Show’un renkli karakteri Mesut ile hafızalarda yer edinen başarılı oyuncu Uğur Bilgin, gözlerden uzak yaşamayı seçtiği özel hayatıyla da hayranlarının yakın markajında yer alırken, ünlü isim zaman zaman sosyal medya hesabından eşiyle verdiği samimi ve mutlu pozları takipçilerinin beğenisine sunuyor.

Son pozları hayranlarını daha da hayran bıraktı. Eşini görenler bir daha baktı.