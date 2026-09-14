Herkes merak ediyordu! Güldür Güldür Mesut'un eşini görenler hayran kaldı
Gözlerden uzak bir evlilik sürdüren Güldür Güldür Show’un sevilen oyuncusu Uğur Bilgin, eşi İrem ile evlilik yıl dönümlerini sosyal medya hesabından paylaştığı romantik ve samimi karelerle kutlarken, çiftin bu mutlu anlarına takipçilerinden çok sayıda beğeni ve tebrik mesajı yağdı.
Güldür Güldür Show’un renkli karakteri Mesut ile hafızalarda yer edinen başarılı oyuncu Uğur Bilgin, gözlerden uzak yaşamayı seçtiği özel hayatıyla da hayranlarının yakın markajında yer alırken, ünlü isim zaman zaman sosyal medya hesabından eşiyle verdiği samimi ve mutlu pozları takipçilerinin beğenisine sunuyor.
Son pozları hayranlarını daha da hayran bıraktı. Eşini görenler bir daha baktı.
Uğur Bilgin son olarak eşi İrem Uslu ile evlilik yıl dönümünü sosyal medya üzerinden kutladı. Bilgin "3. yılımızdan sadece bir kaç anı" notuyla paylaştığı pozlarla beğeni topladı.
Sosyal medyada Uğur Bilgin'in eşine yorum yağdı. Takipçileri oyuncuya "Eşiniz çok güzel", "Duru bir güzelliği var", "Çok tatlısınız", "Eşiniz çok hoş" yorumları yağdırdı.
Gözlerden uzak bir ilişki yaşamayı tercih eden Uğur Bilgin ve İrem Uslu, 2023 yılının Ağustos ayında görkemli bir törenle dünyaevine girdi. İstanbul Kanlıca'daki bir mekanda gerçekleşen düğüne, sanat camiasından ve 'Güldür Güldür Show' ekibinden çok sayıda ünlü isim katıldı.