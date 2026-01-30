Herkes kendi memleketinde yaşasaydı nerede kaç kişi olacaktı? İl il açıklandı...
|
TÜİK’in Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları’na göre hazırladığı listede herkesin kendi memleketinde yaşaması durumunda nüfus sayımlarının nasıl olacağı ortaya çıktı.
TÜİK’in Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verileri, "Herkes memleketinde yaşasaydı ne olurdu?" sorusuna çarpıcı yanıtlar verdi
116
HERKES KENDİ MEMLEKETİNDE YAŞASAYDI TÜRKİYE’NİN NÜFUSU ŞU ŞEKİLDE OLACAKTI;
216
1. YALOVA: 131.267
2. TUNCELİ: 257.258
3. BİLECİK: 272.104
4. BAYBURT: 288.939
5. BARTIN: 344.432
6. KİLİS: 348.320
7. KARABÜK: 352.990
8. IĞDIR: 364.234
9. HAKKARİ: 364.913
10. KARAMAN: 367.891
316
11. BURDUR: 378.437
12. UŞAK: 416.728
13. DÜZCE: 437.889
14. KIRKLARELİ: 442.879
15. BOLU: 448.324
416