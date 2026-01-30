BIST 13.838
Herkes kendi memleketinde yaşasaydı nerede kaç kişi olacaktı? İl il açıklandı...

TÜİK’in Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları’na göre hazırladığı listede herkesin kendi memleketinde yaşaması durumunda nüfus sayımlarının nasıl olacağı ortaya çıktı.

Herkes kendi memleketinde yaşasaydı nerede kaç kişi olacaktı? İl il açıklandı... - Resim: 1

TÜİK’in Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verileri, "Herkes memleketinde yaşasaydı ne olurdu?" sorusuna çarpıcı yanıtlar verdi

Herkes kendi memleketinde yaşasaydı nerede kaç kişi olacaktı? İl il açıklandı... - Resim: 2

HERKES KENDİ MEMLEKETİNDE YAŞASAYDI TÜRKİYE’NİN NÜFUSU ŞU ŞEKİLDE OLACAKTI;

Herkes kendi memleketinde yaşasaydı nerede kaç kişi olacaktı? İl il açıklandı... - Resim: 3

1. YALOVA: 131.267

2. TUNCELİ: 257.258

3. BİLECİK: 272.104

4. BAYBURT: 288.939

5. BARTIN: 344.432

6. KİLİS: 348.320

7. KARABÜK: 352.990

8. IĞDIR: 364.234

9. HAKKARİ: 364.913

10. KARAMAN: 367.891

Herkes kendi memleketinde yaşasaydı nerede kaç kişi olacaktı? İl il açıklandı... - Resim: 4

11. BURDUR: 378.437

12. UŞAK: 416.728

13. DÜZCE: 437.889

14. KIRKLARELİ: 442.879

15. BOLU: 448.324

