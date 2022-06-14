Herkes kaybederken onlar da kaybetti! İşte serveti eriyen dünyanın en zengin 10 milyarderi

Changpeng Zhao

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Binance'in kurucusu ve CEO'su Changpeng Zhao’nun serveti 2022 yılında 85,6 milyar dolar eridi. Sadece Pazartesi günü yaşadığı kayıp 3 milyar dolar olan Zhao’nun serveti şu anda 10,2 milyar dolar.