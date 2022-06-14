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Herkes kaybederken onlar da kaybetti! İşte serveti eriyen dünyanın en zengin 10 milyarderi

Herkes kaybederken onlar da kaybetti! İşte serveti eriyen dünyanın en zengin 10 milyarderi

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre, küresel finans piyasaları yüksek faiz oranlarının ve enflasyon kaygısının ağırlığı altında ezilirken, dünyanın en zengin 500 insanı bu yıl sadece Pazartesi günü 206 milyar dolar olmak üzere toplamda 1,4 trilyon dolar kaybetti.

Herkes kaybederken onlar da kaybetti! İşte serveti eriyen dünyanın en zengin 10 milyarderi

İşte sıkılaşma fırtınasında serveti en çok eriyen 10 milyarder...

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Herkes kaybederken onlar da kaybetti! İşte serveti eriyen dünyanın en zengin 10 milyarderi

Changpeng Zhao

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Binance'in kurucusu ve CEO'su Changpeng Zhao’nun serveti 2022 yılında 85,6 milyar dolar eridi. Sadece Pazartesi günü yaşadığı kayıp 3 milyar dolar olan Zhao’nun serveti şu anda 10,2 milyar dolar.

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Herkes kaybederken onlar da kaybetti! İşte serveti eriyen dünyanın en zengin 10 milyarderi

Elon Musk

SpaceX ve Tesla şirketlerinin CEO’su Elon Musk’ın servetinde, Pazartesi günü 11,9 milyar dolar olmak üzere toplamda 73,2 milyar dolarlık kayıp yaşandı. Dünyanın en zengin milyarderinin serveti şu anda 197,1 milyar dolar.

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Herkes kaybederken onlar da kaybetti! İşte serveti eriyen dünyanın en zengin 10 milyarderi

Jeff Bezos

Amozon’un patronu Jeff Bezos’un serveti pandemi sonrasında 65,3 milyar dolar eriyerek 127 milyar dolara geriledi. Bezos’un Pazartesi günü yaşadığı kayıp 6,2 milyar dolar oldu.

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