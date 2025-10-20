BIST 10.484
Herkes indirim bekliyor ama fiyatları 500 bin liraya kadar artabilir! Hangi modelleri etkileyecek?

Otomobil satın almak isteyen vatandaşlar şirketlerin yıl sonu kampanyalarını yakından takip ediyor.

Ama yılın son çeyreğinde bazı otomobillerinin fiyatları azalmak yerine artabilir. AB ve Türkiye'nin Serbest Ticaret Anlaşması dışındaki ülkelerden yapılacak binek otomobil ithalatına araç tipine göre ek vergi uygulanacak. Peki bu vergiler hangi araç ve hangi modelleri etkileyecek? 

YENİ ORANLAR HANGİ SEVİYEDE?

 Mevcut yüzde 10'luk gümrük vergisine ek olarak uygulanacak yeni oranlar şöyle gerçekleşti:

Konvansiyonel (ICE) ve Hibrit (HEV): + yüzde 25 (minimum 6 bin dolar), plug-in Hibrit (PHEV): + yüzde 30 (minimum 7 bin dolar), tam elektrikli (BEV): + yüzde 30 (minimum 8 bin 500 dolar).

ZAMDAN HANGİ MODELLER ETKİLENECEK?

Türkiye'de sorunsuzluğuyla nam salmış olan Japon otomobillerinin bazıları yeni gümrük vergisinden etkilenecek.

HONDA 

Honda'nın neredeyse tüm modellerinin fiyatı artış yaşayacak. Civic, Jazz, CR-V, HR-V'nin fiyatında yükseliş bekleniyor.

