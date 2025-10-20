Herkes indirim bekliyor ama fiyatları 500 bin liraya kadar artabilir! Hangi modelleri etkileyecek?

Ama yılın son çeyreğinde bazı otomobillerinin fiyatları azalmak yerine artabilir. AB ve Türkiye'nin Serbest Ticaret Anlaşması dışındaki ülkelerden yapılacak binek otomobil ithalatına araç tipine göre ek vergi uygulanacak. Peki bu vergiler hangi araç ve hangi modelleri etkileyecek?