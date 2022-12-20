Herkes ikiz kardeşleri konuşuyor: 37 milyon liralık vurgun yaptılar! Paraları böyle akladılar...

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ikiz kardeşler oldukları tespit edilen R.T. ve K.T.'nin yöneticiliğini yaptığı kardeşlerden birisinin bu suç çetesini yönetmek için Makedonya ülkesinde olduğu, şüphelilerin yasa dışı bahisten elde ettikleri kazanç ile rezidanslarda lüks bir yaşam sürdürdükleri belirlendi.