Herkes ikiz kardeşleri konuşuyor: 37 milyon liralık vurgun yaptılar! Paraları böyle akladılar...
İZMİR merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla yasa dışı bahis çetesi çökertildi. İkiz kardeşler tarafından yönetildiği ortaya çıkan çetenin 37 milyon liralık vurgun yaptığı anlaşıldı. Konuya ilişkin 24 şüpheli gözaltına alınırken baskın yapılan evlerde ele geçirilen 331 bin liraya ve bir lüks otomobile el kondu. İkiz kardeşlerin başrolleri paylaştığı vurgunun detayları...
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ikiz kardeşler oldukları tespit edilen R.T. ve K.T.'nin yöneticiliğini yaptığı kardeşlerden birisinin bu suç çetesini yönetmek için Makedonya ülkesinde olduğu, şüphelilerin yasa dışı bahisten elde ettikleri kazanç ile rezidanslarda lüks bir yaşam sürdürdükleri belirlendi.
İşsiz, ev hanımı ve öğrenciler adına hesaplar açtılar
Öte yandan çeteyi çökertmeye yönelik gerçekleştirilen 2 aylık takip sonucu, finansal hareketler mercek altına alınarak, yapılan takip ve incelemeler neticesinde şüphelilerin; işsiz, ev hanımı ve öğrenci oldukları belirlenen kişiler adına banka, ödeme kuruluşları ve kripto para firmaları nezdinde hesaplar açtıkları öğrenildi.
Suçtan elde edilen paraları nasıl akladılar?
Şüphelilerin paravan şirket kurdukları, banka hesapları üzerinden yasa dışı bahis paralarının transferlerini gerçekleştirdikleri, suçtan elde ettikleri paraları ülkemizde temsilciliği bulunmayan yabancı ülkelerdeki banka ve ödeme kuruluşları hesaplarına ve kripto para varlıklara dönüştürdükleri tespit edildi.
37 milyon lira haksız kazanç!
Polis ekipleri, şüphelilerin bu şekilde yaklaşık 37 milyon lira haksız kazanç sağladıklarını da ortaya çıkardı. İzmir merkezli Aydın, Antalya, İstanbul, Erzurum, , Eskişehir, Giresun, Muğla ve Sakarya’da şüphelilere yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.