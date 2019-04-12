Herkes Hazal Kaya'yı ilk evliliği sanıyordu İşte Ali Atay'ın ilk eşi
Geçtiğimiz günlerde meslektaşı Hazal Kaya ile dünyaevine giren Ali Atay'ın, 2008 yılında yaptığı evliliği muhtemelen çoğu kişi bilmiyordur. İşte, Ali Atay'ın ilk eşi ve bu evliliğe genel bir bakış...
Ali Atay, sevgilisi Hazal Kaya ile 6 Şubat'ta dünyaevine girmişti. Birçok kişi bu evliliği, Ali Atay'ın ilk evliliği sansa da, gerçek çok farklı çıktı.
19
İlk bölümü 2011 yılında yayınlanan Leyla ile Mecnun dizisiyle, sarsılmaz bir ün kazanan Atay, dizinin yayınlandığı dönemde İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde solist dansçı olan Ebru Cansız ile evliydi.
29
Ali Atay ve Ebru Cansız çifti, 2008 yılında dünyaevine girerek, Leyla ile Mecnun'un son bölümünün yayınlandığı yıl olan 2013 yılında yollarını ayırdılar.
39
O dönem adı, rol arkadaşı Melis Birkan ile aşk dedikodularına karışan Atay, Burcu Cansız ile evli olduğu için birçok kişinin tepkisini çekmişti.
49