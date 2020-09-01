Herkes hayran kalmıştı! İşte muhteşem drone gösterisinin detayları
30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen 300 İHA ile ışıklı gösterinin detayları ortaya çıktı.
İletişim Başkanlığı'nca 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 300 insansız hava aracı (İHA-drone) ile gerçekleştirilen ve kutlamalara damga vuran ışık gösterisinin koreografi tasarımı ve simülasyonu, tamamen Türk tasarımcılar tarafından geliştirildi.
Böyle büyük çapta ilk kez düzenlenen gösterinin 1,5 aylık hazırlık sürecinde 37 kişi görev aldı.
İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, 30 Ağustos'tan birkaç gün önce yaptığı açıklamada, Zafer Bayramı'nın bu sene de devletin şanına yaraşır ve bambaşka heyecanla kutlanacağını belirtti.
Özel yazılım: Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Zafer Konseri ve 300 İHA ile yapılan ışık gösterisi, büyük beğeni topladı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinde 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na bakan yönde gerçekleştirilen ve özel yazılımla kontrol edilen İHA gösterisinde, led ışıklarla modifiye edilmiş toplam 300 İHA kullanıldı.