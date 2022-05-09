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Herkes çok şaşıracak! 'Çok üzülüyorum' diyen Orhan Gencebay'dan flaş karar: Bunu ilk yapan benim

Herkes çok şaşıracak! 'Çok üzülüyorum' diyen Orhan Gencebay'dan flaş karar: Bunu ilk yapan benim

Hastane çıkışı kameralara yakalanan usta sanatçı Orhan Gencebay açıklamalarıyla şaşırttı.

Herkes çok şaşıracak! 'Çok üzülüyorum' diyen Orhan Gencebay'dan flaş karar: Bunu ilk yapan benim

Orhan Gencebay ile eşi Sevim Emre, önceki gece Nişantaşı’nda özel bir hastaneden çıkarken görüntülendi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Gencebay, yakın bir arkadaşına "Geçmiş olsun" ziyaretinde bulunduklarını ve arkadaşının sağlığının iyi olduğunu söyledi. 

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Herkes çok şaşıracak! 'Çok üzülüyorum' diyen Orhan Gencebay'dan flaş karar: Bunu ilk yapan benim

Gencebay, Hande Yener ve Ece Seçkin konserlerinin iptal edilmesi ile ilgili soruya, "Bilmiyorum. Bilmediğim bir konu hakkında fikir yürütemem" yanıtını verdi.

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Herkes çok şaşıracak! 'Çok üzülüyorum' diyen Orhan Gencebay'dan flaş karar: Bunu ilk yapan benim

Gencebay, röportaj yapmama kararı aldığını ve sözlerinin yanlış anlaşılmasından dolayı çok üzüldüğünü söyledi.

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Herkes çok şaşıracak! 'Çok üzülüyorum' diyen Orhan Gencebay'dan flaş karar: Bunu ilk yapan benim

Gencebay "Doğru olduğuna inandığınız bir şey söyleseniz bile birileri şahsi görüşüne göre bir yerlere çekiyor. Bunun için fikir beyan etmemeyi daha uygun görüyorum." ifadelerini kullandı.

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