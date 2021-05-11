Herkes büyültürken o küçültmüştü! Lara estetikten bin pişman ağlayarak anlattı

Gözyaşları içinde pişman olduğunu söyleyen şarkıcı, dudaklarını hareket ettirmekte zorlandığını ifade etti. İtirafta bulunan 42 yaşındaki Lara, konuyla ilgili, şunları söyledi:

"Ne olur bana dua edin, dudağımla pipet bile tutamıyorum. Lütfen hiçbir yerinize bir şey yaptırmayın. Dudağınız kötüyse bile kalsın."