Herkes büyültürken o küçültmüştü! Lara estetikten bin pişman ağlayarak anlattı
Lara, kendince büyük olan dudaklarını estetikle küçülttü. Fakat derdi bitmedi çünkü dudaklarını bir daha eskisi gibi kullanamadı.
Geçtiğimiz aylarda Lara, estetik haberleriyle magazin gündemine bomba gibi düştü. Herkesin büyültmek için uğraştığı dudaklarını Lara, küçülttü. Bunun için bir estetik ameliyat olan Lara, operasyonun ardından da takipçileriyle dudaklarını paylaştı.
Ameliyat sonrasında, "Sonunda dudaklarım küçüldü. Operasyondan dolayı çok fazla konuşamıyorum" açıklamasını yaptı. Fakat dudaklarının halini gören takipçileri, Lara için endişelendi. İyileşme sürecinde olduğu için böyle gözüktüğünü söyleyen Lara'nın son açıklaması ise sevenlerini üzdü.
Gözyaşları içinde pişman olduğunu söyleyen şarkıcı, dudaklarını hareket ettirmekte zorlandığını ifade etti. İtirafta bulunan 42 yaşındaki Lara, konuyla ilgili, şunları söyledi:
"Ne olur bana dua edin, dudağımla pipet bile tutamıyorum. Lütfen hiçbir yerinize bir şey yaptırmayın. Dudağınız kötüyse bile kalsın."
Gözyaşları içinde çektiği videonun ardından tepki çeken Lara, yeni bir açıklama yaparak işlemden değil kendi dudaklarının geç iyileşmesinden dert yandığını, doktorundan gayet memnun olduğunu söyledi. Şarkıcı yeni açıklamasında ise şu ifadeleri kullandı: