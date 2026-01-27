BIST 13.125
DOLAR 43,41
EURO 51,63
ALTIN 7.098,54

Herkes bunu konuşuyor! Fatih Ürek'in son durumu ortaya çıktı avukatı açıkladı

|
Herkes bunu konuşuyor! Fatih Ürek'in son durumu ortaya çıktı avukatı açıkladı

Fatih Ürek'in sağlık durumu kamuoyunda merak konusu oldu. Ünlü şarkıcı ve sunucunun son günlerde nasıl olduğu, sağlık sorunları yaşayıp yaşamadığı araştırılıyor. Peki Fatih Ürek'in son durumu ne, sağlık durumuna ilişkin yeni bir gelişme var mı? İşte Fatih Ürek cephesinden gelen son bilgiler...

Herkes bunu konuşuyor! Fatih Ürek'in son durumu ortaya çıktı avukatı açıkladı - Resim: 1

Ünlü şarkıcı ve sunucu Fatih Ürek'in sağlık durumuyla ilgili merak sürerken, avukatından gelen son açıklama dikkat çekti. Fatih Ürek'in son durumu ne, sağlık durumuna ilişkin yeni bir gelişme var mı? İşte Fatih Ürek'in sağlık durumuna ilişkin gelen son bilgiler...

110
Herkes bunu konuşuyor! Fatih Ürek'in son durumu ortaya çıktı avukatı açıkladı - Resim: 2

Türk müziğinin ve televizyon dünyasının sevilen isimlerinden Fatih Üreki 15 Ekim 2025’te evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakıma alındı. 

210
Herkes bunu konuşuyor! Fatih Ürek'in son durumu ortaya çıktı avukatı açıkladı - Resim: 3

Hayranları “Fatih Ürek’in sağlık durumu nasıl?” sorusuna yanıt ararken, ünlü ismin son durumu ve hakkında yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor. 

310
Herkes bunu konuşuyor! Fatih Ürek'in son durumu ortaya çıktı avukatı açıkladı - Resim: 4

Fatih Ürek’in avukatı Berrin Ayata, sanatçının sağlık durumuna ilişkin son durumu paylaştı:

410