Herkes bu tarihi bekliyordu! Kadir İnanır’ın vasiyeti açılıyor mal varlığının kalacağı isim...
26 Haziran 2026'da 77 yaşında hayata veda eden Yeşilçam’ın usta ismi Kadir İnanır’ın biri 2015, ikisi ise 2022 yılında noter huzurunda hazırladığı üç ayrı vasiyetinin açıklanacağı tarih netleşti; merakla beklenen karar 17 Eylül Perşembe günü Beykoz Adliyesi'nde okunacak ve gözler sanatçının dev mal varlığının yanı sıra özel yüzük, tesbih ile saat koleksiyonlarının kime bırakılacağına çevrilmiş durumda.
Türk sinemasının unutulmaz ismi Kadir İnanır’ın vefatının ardından büyük bir merakla beklenen üç ayrı vasiyetin açılacağı tarih nihayet netleşti; eylül ayı içinde gerçekleştirileceği bilinen bu kritik süreçle birlikte usta sanatçının mal varlığının nasıl paylaştırılacağı ve özel koleksiyonlarının kimlere emanet edileceği tüm ayrıntılarıyla gün yüzüne çıkacak.
77 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ
Türk sinemasının usta isimlerinden Kadir İnanır, 14 Mayıs’ta zatürre teşhisiyle hastaneye kaldırılmıştı. Akciğerindeki enfeksiyon nedeniyle yoğun bakıma alınan sanatçı, 22 Mayıs’ta durumunun ağırlaşması üzerine entübe edilmişti.
Yapılan tüm müdahalelere rağmen İnanır, 26 Haziran 2026’da tedavi gördüğü Acıbadem Fulya Hastanesi’nde 77 yaşında hayatını kaybetti.
ÜÇ AYRI VASİYET HAZIRLAMIŞTI
İnanır’ın vefatının ardından mirasına ilişkin ayrıntılar da merak edilmeye başlandı. Sanatçının farklı tarihlerde üç ayrı vasiyet hazırladığı öğrenildi.
İnanır’ın ilk vasiyetini 2015 yılında hazırladığı, 2022 yılında ise noter huzurunda iki ayrı vasiyet daha düzenlediği belirtildi. İçerikleri gizli tutulan vasiyetlerin, yasal sürecin tamamlanmasının ardından eylül ayında açılacağı ifade edilmişti.
VASİYETİN AÇILACAĞI TARİH BELLİ OLDU
Kadir İnanır’ın vasiyeti 17 Eylül Perşembe günü Beykoz Adliyesi’nde açıklanacak. Vasiyetlerin açılmasıyla birlikte usta sanatçının mal varlığını kimlere bıraktığı da resmiyet kazanacak.
KOLEKSİYONLARININ AKIBETİ MERAK EDİLİYOR
Kadir İnanır’ın geride bıraktığı mirasın nasıl paylaştırılacağı merak konusu olurken, sanatçıya ait yüzük, tesbih ve saat koleksiyonlarının kimlere kalacağı da şimdiden konuşulmaya başlandı.