Herkes bu tarihi bekliyordu! Kadir İnanır’ın vasiyeti açılıyor mal varlığının kalacağı isim...

Türk sinemasının unutulmaz ismi Kadir İnanır’ın vefatının ardından büyük bir merakla beklenen üç ayrı vasiyetin açılacağı tarih nihayet netleşti; eylül ayı içinde gerçekleştirileceği bilinen bu kritik süreçle birlikte usta sanatçının mal varlığının nasıl paylaştırılacağı ve özel koleksiyonlarının kimlere emanet edileceği tüm ayrıntılarıyla gün yüzüne çıkacak.