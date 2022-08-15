Herkes bu hataya düşüyor! Duş alırken bu hatayı yapmayın!

Özellikle sıcak havalarda neredeyse her gün duş almak zorunda kalıyoruz. Duş alırken yaptığımız bazı alışkanlıklar bize çok normal gelse de aslında sağlığımız için oldukça zararlı olabiliyor. Bunlardan bir tanesi ise duşta yüzümüzü yıkamak. Duş alırken lif veya keselerle yüzümüzü yıkamanın cilt sağlığına olumsuz yönde etkileri bulunuyor.