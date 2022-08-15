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Herkes bu hataya düşüyor! Duş alırken bu hatayı yapmayın!

Herkes bu hataya düşüyor! Duş alırken bu hatayı yapmayın!

Duş alırken hemen hemen hepimizin yaptığı hatalar, aslında oldukça ciddi problemlere sebep oluyor.

Herkes bu hataya düşüyor! Duş alırken bu hatayı yapmayın!

Özellikle sıcak havalarda neredeyse her gün duş almak zorunda kalıyoruz. Duş alırken yaptığımız bazı alışkanlıklar bize çok normal gelse de aslında sağlığımız için oldukça zararlı olabiliyor. Bunlardan bir tanesi ise duşta yüzümüzü yıkamak. Duş alırken lif veya keselerle yüzümüzü yıkamanın cilt sağlığına olumsuz yönde etkileri bulunuyor.

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Herkes bu hataya düşüyor! Duş alırken bu hatayı yapmayın!

Birçok insan yüzünü duşta yıkar. Fakat uzmanlara göre bu doğru bir davranış değil.

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Herkes bu hataya düşüyor! Duş alırken bu hatayı yapmayın!

Dermatologlar, cildi kuruttuğu için yüzün duşta yıkanmasını doğru bulmuyor.

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Herkes bu hataya düşüyor! Duş alırken bu hatayı yapmayın!

Duştan gelen çok fazla su yüzdeki hassas cilde zarar verebilecek önemli nem kaybına neden olabilir.

 

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