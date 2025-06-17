Herkes altına bakarken gümüş uçtu! Gümüş fiyatları 13 yılın en yüksek seviyesinde

Altın bu kadar yükseldikten sonra artık yatırımcılar altının alternatiflerine yönelmeye başladılar.

Gümüş de bunlardan bir tanesi.

Gümüşün ons fiyatı uluslararası piyasalarda 37,2 dolara kadar yükselerek 13 yılın en yüksek seviyesini test etti.



Son dönemlerde değerli metallerdeki sert yükselişler kendini gümüşte de gösterdi.

Gümüş fiyatları, güçlü endüstriyel talep, devam eden arz sıkıntısı ve jeopolitik belirsizlik ortamında güvenli liman cazibesinin artmasıyla destekleniyor.

Güneş enerjisi, elektronik ve daha geniş kapsamlı elektrifikasyon trendlerindeki artan rolü gümüş fiyatlarının yükselmesinde etkili oldu.