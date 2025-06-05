Herkes akın akın oraya gidiyor! Son 24 saatte 50 bine yakın aracın giriş yaptı
Anadolu Ajansı
|
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Muğla'nın Bodrum ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.İlçeye son 24 saatte 50 bine yakın aracın giriş yaptığı belirtildi.
Bayram tatilini geçirmek üzere Muğla'ya gelen ziyaretçiler, turistik ilçeleri hareketlendirmeye devam ediyor. Bayramı Bodrum ilçesinde geçirmek isteyenler, kara yolu trafiğinde yoğunluğa neden oldu.
14
Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, ilçe girişindeki uygulama noktasında incelemelerde bulundu ve misafirlerin ilçede bayram tatilini huzur ve güven içinde geçirmeleri amacıyla tüm kurumlarla tedbirler aldıklarını belirti.
24
İlçeye son 24 saatte 50 bine yakın aracın giriş yaptığı belirtildi.
34
44