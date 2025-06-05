BIST 9.487
DOLAR 39,32
EURO 44,91
ALTIN 4.290,37

Herkes akın akın oraya gidiyor! Son 24 saatte 50 bine yakın aracın giriş yaptı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
|
Herkes akın akın oraya gidiyor! Son 24 saatte 50 bine yakın aracın giriş yaptı

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Muğla'nın Bodrum ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.İlçeye son 24 saatte 50 bine yakın aracın giriş yaptığı belirtildi.

Herkes akın akın oraya gidiyor! Son 24 saatte 50 bine yakın aracın giriş yaptı - Resim: 1

Bayram tatilini geçirmek üzere Muğla'ya gelen ziyaretçiler, turistik ilçeleri hareketlendirmeye devam ediyor. Bayramı Bodrum ilçesinde geçirmek isteyenler, kara yolu trafiğinde yoğunluğa neden oldu.

14
Herkes akın akın oraya gidiyor! Son 24 saatte 50 bine yakın aracın giriş yaptı - Resim: 2

Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, ilçe girişindeki uygulama noktasında incelemelerde bulundu ve misafirlerin ilçede bayram tatilini huzur ve güven içinde geçirmeleri amacıyla tüm kurumlarla tedbirler aldıklarını belirti.

24
Herkes akın akın oraya gidiyor! Son 24 saatte 50 bine yakın aracın giriş yaptı - Resim: 3

İlçeye son 24 saatte 50 bine yakın aracın giriş yaptığı belirtildi.

34
Herkes akın akın oraya gidiyor! Son 24 saatte 50 bine yakın aracın giriş yaptı - Resim: 4
44