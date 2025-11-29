Herkes Ajda Pekkan'ın ultra lüks villasını konuşuyor! Harcadığı para ağızları açık bıraktı
Usta şarkıcı Ajda Pekkan, sahneleriyle ve kuvvetli sesiyle adından her zaman söz ettiriyor. Pekkan son olarak Bodrum'daki lüks villasıyla gündeme geldi. Ünlüler dünyası, şarkıcı Ajda Pekkan'ın, Bodrum'da tadilatı yeni biten 4 katlı, 6 odalı süper lüks villasını konuşuyor. Oraya harcadığı para ise...
Ünlü şarkıcı Ajda Pekkan, her yaptığıyla ve her söylediğiyle hemen herkesin ilgi odağı oluyor ve çok konuşuluyor. Kariyeri, sahne enerjisi, fiziği ve özel hayatıyla hep ilgi odağı olmayı başaran ve sık sık magazin gündeminde konuşulan Ajda Pekkan bu kez Bodrum-Çamlıköy'de tadilatı yeni biten süper lüks villasıyla gündeme geldi. Villasını gören herkes şaştı kaldı, oraya harcadığı parayı duyanların ise dudağı uçukladı.
Yeniçağ yazarı Müge Dağıstanlı Erdoğan'ın haberine göre, Süperstar tadilat ve dekorasyonu 4 yıl süren villasına bugüne kadar 30 milyon TL harcamış.
Tüm katlar, odalar, mutfak, banyolar, zemin ve havuzu yıktırıp yeniden yaptırmış. Siyah-gri ağırlıklı mobilyaları özel tasarlanmış, Feng Şui'ye göre yerleştirilmiş.
YAN KOMŞUSU EBRU GÜNDEŞ
Bu arada artık yılın yarısını bu evde geçirecek olan Ajda Pekkan'ın yan komşusu da yazları Bodrum'a gelen Ebru Gündeş...