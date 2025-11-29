Herkes Ajda Pekkan'ın ultra lüks villasını konuşuyor! Harcadığı para ağızları açık bıraktı

Ünlü şarkıcı Ajda Pekkan, her yaptığıyla ve her söylediğiyle hemen herkesin ilgi odağı oluyor ve çok konuşuluyor. Kariyeri, sahne enerjisi, fiziği ve özel hayatıyla hep ilgi odağı olmayı başaran ve sık sık magazin gündeminde konuşulan Ajda Pekkan bu kez Bodrum-Çamlıköy'de tadilatı yeni biten süper lüks villasıyla gündeme geldi. Villasını gören herkes şaştı kaldı, oraya harcadığı parayı duyanların ise dudağı uçukladı.