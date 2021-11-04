'Herkes ağlıyor, ölecek gibi oldum' deyip anlattı! Bülent Ersoy'un sahnede yaptıkları şok etti
Sahte PCR testi nedeniyle Bülent Ersoy’un Kıbrıs konseri öncesi tutuklanan ve Kıbrıs’ta bir ay cezaevinde kalan müzisyenlerden Coşkun Kıvılcım yaşananların perde arkasını anlattı.
Geçtiğimiz aylarda “Diva” lakaplı ünlü sanatçı Bülent Ersoy’un Kıbrıs’ta bulunan bir otelde vereceği konser sebebiyle Kıbrıs’a giden ve temin edilen PCR testlerinin sahte olduğunun ortaya çıkmıştı.
Ercan Havalimanı'nda bekletilen müzisyenler, polis nezaretinde konsere çıkıp ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilerek tutuklanmıştı. 3 gün önce serbest bırakılan Kıvılcım, İstanbul'a geri döndü.
Sahte PCR testleri sebebiyle tutuklanan ve 1 ayı cezaevinde olmak üzere 62 gündür KKTC’de mahsur kalan Bülent Ersoy’un orkestra ekibinden müzisyen ve aranjör Coşkun Kıvılcım yaşananların perde arkasını İHA’ya anlattı.
Yaşadıkları mağduriyeti anlatan müzisyen Coşkun Kıvılcım, “Coşkun Kıvılcım ben, müzikle uğraşıyorum. 5 sene Bülent Ersoy’ a emek verdim. Kendisinin söylediği gibi herkese çalan müzisyenlerden değilim." dedi.