Hergün yıkanması gereken ev eşyaları!
Temizlik konusunda ne kadar titiz olursak olalım bazı eşyaların hergün yıkanması gerektiği konusunda eksiklerimiz olabilir. İşte o eksikler!
Anahtarları gün içerisinde bir çok yere atıyoruz, oysaki anahtarlar asansör düğmelerinden daha pistir. Gün içerisinde aklınıza her geldiğinde antiseptik özelliği olan bir mendil yardımı ile anahtarlarınızı silmelisiniz.
Gün içerisinde evde, okulda, işte sizinle beraber yanınızda taşıdığınız bazen yere bazen oturduğunuz yere koyduğunuz çantalarınızın altı haliyle mikrop ve bakteriler açısından evinize de taşımaktadır. Bu sağlık açısından oldukça tehlikelidir. Gün içerisinde eve geldiğinizde çantanızın altını mutlaka temizlemelisiniz.
Kadınların vazgeçilmez kozmetik ürünleri, makyaj malzemeleri ve uygulamada yardımcı olan makyaj fırçaları her şeyden önce cilt sağlığınız için her gün makyaj fırçalarınızı da temizlemeniz gerekmektedir. Aksi taktirde fırçalarınız tozlanıp sürekli olarak cildinize uyguladığınız ürünlerin artığı mikropların oluşmasına zemin hazırlamaktadır, fırçalarınızı düzenli olarak temizlemediğinizde cildinizde sivilcelenmeler olabilir.
Kötü bakterilerin yuvası olan aslında mutfak eşyalarını temizlemede kullanım amacı taşıyan düzenli olarak değiştirmediğiniz sürece ciddi anlamdan sağlık açısından tehlike boyutuna gelebilir. Süngerlerinizi düzenli olarak değiştirin ve her temizlik sonrası temizlik süngerlerinizi temizlemeyi unutmayın!