Hergün yıkanması gereken ev eşyaları!

Kadınların vazgeçilmez kozmetik ürünleri, makyaj malzemeleri ve uygulamada yardımcı olan makyaj fırçaları her şeyden önce cilt sağlığınız için her gün makyaj fırçalarınızı da temizlemeniz gerekmektedir. Aksi taktirde fırçalarınız tozlanıp sürekli olarak cildinize uyguladığınız ürünlerin artığı mikropların oluşmasına zemin hazırlamaktadır, fırçalarınızı düzenli olarak temizlemediğinizde cildinizde sivilcelenmeler olabilir.