Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin'in yeni filminin çekimleri bitti! Şuursuz Aşk'ın final yemeği
Başrollerinde Ebru Şahin ve İsmail Hacıoğlu'nun olduğu ''Şuursuz Aşk'' filminin final yemeği Bilezikçi Çiftliği'nde yapıldı. Basının sorularını yanıtlayan ekipten Ebru Şahin'in aşk üzerine açıklamaları ise dikkat çekti.
20 Aralık'ta vizyona girecek olan Şuursuz Aşk filminin final yemeği, Bilezikçi Çiftliği'nde yapıldı. Tüm oyuncuların tam kadro katıldığı kutlamada Ebru Şahin, İsmail Hacıoğlu, Burcu Kara, Ayşegül Günay, Ruhi Sarı, Ayşen Batıgün, Tuncer Salman, yönetmen Umut Ertek ve görüntü yönetmeni Sami Saydan basının sorularını cevapladı.
Filmde ‘Yusuf’ karakterini canlandıran İsmail Hacıoğlu, “Çok güzel bir ekiple çalıştık. Gördüğünüz ekip kadar bir de kamera arkasında var. Bambaşka bir film çıktı ortaya, isminden de anlaşılacağı üzere. Çok severek ve isteyerek bu yola çıktık. 20 Aralık’ta vizyondayız. Ben bu filmde Yusuf karakterini canlandırıyorum. Rehabilitasyon merkezinde karşılaşan iki kişinin aşk hikayesi, tabii ki bu aşkın çevresinde bir sürü dünya göreceğiz” diyerek heyecanını paylaştı.
Şuursuz Aşk’ın ‘Menekşe’si Ebru Şahin, “Rehabilitasyon merkezinde tedavi gören insanların yollarının kesiştiği bir hikaye. Çok samimi, güzel bir iş. Bizler için duygu dolu bir çalışma süreci oldu. İsmail’le ilk filmim, son olmayacak ama inşallah. Çok iyi partnerlik etti, güzel bir ekip olduk” dedi.
Hercai dizisinin de yıldızı olan Ebru Şahin, kendisine gelen aşk ve şuursuzlukla ilgili soru üzerine “ Filmimizde bir aşk hikayesi anlatıyoruz. Temelimiz sevgiye dayanıyor. Aşkın olduğu her yerde şuursuzluk vardır, herkeste var diyebiliriz” yanıtını verdi.