Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin'in yeni filminin çekimleri bitti! Şuursuz Aşk'ın final yemeği

Filmde ‘Yusuf’ karakterini canlandıran İsmail Hacıoğlu, “Çok güzel bir ekiple çalıştık. Gördüğünüz ekip kadar bir de kamera arkasında var. Bambaşka bir film çıktı ortaya, isminden de anlaşılacağı üzere. Çok severek ve isteyerek bu yola çıktık. 20 Aralık’ta vizyondayız. Ben bu filmde Yusuf karakterini canlandırıyorum. Rehabilitasyon merkezinde karşılaşan iki kişinin aşk hikayesi, tabii ki bu aşkın çevresinde bir sürü dünya göreceğiz” diyerek heyecanını paylaştı.