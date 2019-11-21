Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin'e Murat Cemcir'den olay yorum takipçilerini kızdırdı

Takipçileri 'Kariyerinde şaha kalkan ve dört nala popülerliğe koşan Ebru Şahin, sanki bu başarısını anlatır gibi bir poz vermiş' şeklinde yorumlar yaparken Murat Cemcir'in o fotoğrafı photoshop olarak görmesine Şahin'in takipçilerinden tepkiler gecikmedi.