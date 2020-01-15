Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin için Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin açıklama yaptı
Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'le Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'in aşk yaşadığı iddialarına Engin'den açıklama geldi.
ATV ekranlarının sevilen dizisi Hercai'de başrol oynayan Ebru Şahin'in adı Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile aşk dedikodularına karıştı. Ebru Şahin'in Oğulcan Engin'in Cihangir'deki kafesine geldiği, ikilinin orada görüştüğü iddia edildi.
Oğulcan Engin, aşk iddiaları karşısında sessizliğini bozdu. Dün gece bir ödül törenine katılan Engin, "Eskiden beri tanışıyoruz. Ama arkadaşız" dedi.
Kanal D'de yayımlanan 2. Sayfa adlı magazin programına konuşan Engin, şunları söyledi:
"Annem o kadar çok açıklama yapıyor ki benden habersiz. 'Acaba yine mi bir şey söyledi?' dedim. Ebru benim arkadaşım. 'Anne böyle bir şey var mı?' dedim. 'Yok oğlum' dedi. Biz de sosyal medyadan öğreniyoruz. Ebru'yu çok eski tanırım. Çok da başarılı bir oyuncu. Biri olursa elinden tutar çıkarım zaten. Şuan hayatımda kimse yok."
Seda Sayan, tanımıyoruz demişti: Seda Sayan, Kanal D’de yayımlanan 2. Sayfa programına mesaj göndererek, ''Haber kesinlikle yanlış. Ben oyuncu kardeşimiz Ebru’yu hiç tanımıyorum, yan yana bile gelmedim. Çok beğeniyorum çok iyi bir oyuncu ama hiç tanımıyorum hiç. Oğulcan da tanımıyor. Bu haber nasıl çıktı onu da bilmiyorum'' açıklamasında bulunmuştu.