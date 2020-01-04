Hercai'nin yıldızı Akın Akınözü sevgilisi Sandra Pestemalciyan'la uçakta aşka geldi!
Hercai dizisinde Miran karakterine hayat veren Akın Akınözü sevgilisi Sandra Pestemalciyan'la uçakta öpüşürken fena yakalandı.
ATV ekranlarının sevilen dizisi Hercai'de Ebru Şahin'le beraber rol alan Akın Akınözü, sevgilisi Sandra Pestemalciyan ile uçakta fena yakalandı. Uçakta aşka gelen çifti ise arka sıralarında oturan bir başka yolcu ifşa etti.
Yeni yılı Paris'te karşılayan Akın Akınözü ve Sandra Pestemalciyan İstanbul uçağında görüntülendi. İlişkilerini göz önünde yaşayan ikili, bir ara aşka gelip birbirini öpmeye başladı.
Sevgilisine sarılıp öpücüklere boğan ünlü oyuncu, uçakta bulunan bir yolcu tarafından görüntülendi.
Peki, Akın Akınözü'nün sevgilisi Sandra Pestemalciyan kimdir?
Sandra Pestemalciyan, 1995 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 2011 yılında Fevziye Mektep Vakfı Işık Okulları'nı bitiren Sandra Pestemalciyan, 2016 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun oldu ve New York State University'de Ekonomi eğitimi aldı.