Hercai'nin ve BKM'nin sevilen oyuncusu Aydan Taş 'Taş gibi olmuş' dedirten değişim

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Hercai konusuyla olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Başrollerinde Akın Akınözü ve Ebru Şahin'in yer aldığı Hercai dizisinin oyuncu kadrosuna Aydan Taş dahil oldu. 5. bölüm itibariyle 'Şehriyar Taşkın' karakterine hayat veren Aydan Taş kimdir ve biz onu nereden tanıyoruz? İşte Aydan Taş'ın biyografisi!