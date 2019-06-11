Hercai'nin ve BKM'nin sevilen oyuncusu Aydan Taş 'Taş gibi olmuş' dedirten değişim
Çok Güzel Hareketler Bunlar'da sergilediği performansla tanınan ve ATV'nin fenomen dizisi Hercai'nin güzel oyuncusu Aydan Taş'ın Instagram pozlarını gören şaşıp kalıyor... İşte Aydan Taş'ın son hali
Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Hercai'nin kadrosu genişlemeye devam ediyor. Diziye son olarak oyuncu Aydan Taş katıldı. Peki Hercai dizisinde izlemeye başlayacağımız Aydan Taş kimdir? Kaç yaşında ve nerelidir? İşte Aydan Taş'ın biyografisi!
Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Hercai konusuyla olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Başrollerinde Akın Akınözü ve Ebru Şahin'in yer aldığı Hercai dizisinin oyuncu kadrosuna Aydan Taş dahil oldu. 5. bölüm itibariyle 'Şehriyar Taşkın' karakterine hayat veren Aydan Taş kimdir ve biz onu nereden tanıyoruz? İşte Aydan Taş'ın biyografisi!
BKM Mutfak'ın sevilen oyuncularından Aydan Taş, bir dönem ekranlarda fırtına gibi esen Çok Güzel Hareketler Bunlar'da gösterdiği oyunculukla herkesin beğenisini kazanmıştı. Başarılı oyuncu hafızalarımıza oynadığı komik karakterler ve tiplemelerle yer etse de gerçek hayatta bambaşka.
Aydan Taş kimdir?
1982 yılında Eskişehir’de dünyaya geldi. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümü ve Karadeniz Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu.