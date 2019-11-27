Hercai'nin sinsi Yaren'inden bikinili yazlık pozlar! İlay Erkök'ün havuz başı halleri
ATV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Hercai ilgiyle takip ediliyor. Cuma akşamları yeni bölümünün yayınlandığı dizinin özellikle son bölümlerde parlayan isimlerinden biri de Yaren karakterine hayat veren genç oyuncu İlay Erkök...
ATV ekranlarında Cuma akşamı seyircisi ile buluşan Hercai dizisi her hafta büyük ilgiyle takip ediliyor. Dizinin konusu kadar oyuncu kadrosu da alkış topluyor. Özellikle Hercai'nin son bölümlerinde yıldızı parlayan, performansı ile göz dolduran genç bir oyuncu var İlay Erkök...
Dizide Cihan ve Handan'ın kızı olan Yaren Şadoğlu karakterine hayat veren oyuncu sade güzelliği, güler yüzüyle dikkat çeker ancak bu tebessümler ve güzellik kötücül bir ruhun maskesidir. Kötü ve kıskanç bir kalbi vardır Yaren'in en büyük düşmanı ise Reyyan'dır.
Henüz 26 yaşında olan güzel oyuncu paylaşımları ile sosyal medyanın da yakından takip ettiği isimler arasında. Tolga Çevik'in asistanlığı yapan güzel oyuncu farklı dizilerde de rol ama rn büyük çıkışı Hercai ile yaptı.
371 bin kişi tarafından takip edilen İlay Erkök'ün paylaşımlarına da yorum yağıyor. Özellikle güzel oyuncunun yazda kalma havuz pozları en çok beğeni alanlar arasında.