Hercai'nin sinsi Yaren'inden bikinili yazlık pozlar! İlay Erkök'ün havuz başı halleri

Dizide Cihan ve Handan'ın kızı olan Yaren Şadoğlu karakterine hayat veren oyuncu sade güzelliği, güler yüzüyle dikkat çeker ancak bu tebessümler ve güzellik kötücül bir ruhun maskesidir. Kötü ve kıskanç bir kalbi vardır Yaren'in en büyük düşmanı ise Reyyan'dır.