Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin olay oldu! Yarı çıplak yatak pozu verdi
Hercai'nin yıldızı Reyyan'ı Ebru Şahin son günlerin en çok konuşulan isimlerinden. Sık sık seksi pozlar paylaşan Ebru Şahin'in yarı çıplak halde yatağa uzandığı poz ise olay oldu.
ATV'nin Hercai dizisinde Reyyan karakterine başarılı bir şekilde hayat veren güzel ve bu dizi ile yıldızı parlayan Ebru Şahin yoğun ve başarılı bir sezonun ardından soluğu tatilde, sahillerde aldı. Sık sık seksi paylaşımlar yapan Ebru Şahin'in yarı çıplak yatak pozu ise takipçileri ikiye böldü.
ATV'nin yeni dizilerinden biri olan Hercai daha ilk bölümü ile seyirciyi içine çekti farklı senaryosu ile ekran başındakileri sarıp sarmaladı. Reyyan karakterine hayat veren Ebru Şahin ise bu dizi ile birlikte kariyerinde büyük bir sıçrayış yaptı.
Daha önce İstanbullu Gelin dizisinde rol alan Ebru Şahin güzelliği, düzgün fiziği ve başarılı oyunculuğu ile yapımcıların dikkatini çekmişti. Hercai dizisi ile şöhretin zirvesinde olan Ebru Şahin instagramı aktif kullanan ünlülerden.
Hercai dizisinden sonra instagramda takipçi sayısı 2.1 milyona çıkan Ebru Şahin'in her paylaşımı olay oluyor, pozlarına yorum ve beğeni yağıyor.