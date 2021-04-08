Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin, aşka geldi sevgilisi Cedi Osman'ın doğum gününü kutladı
Hercai dizisinde Reyyan karakterini canlandıran Ebru Şahin, basketbolcu sevgilisi Cedi Osman'ın doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı.
Yıldız basketbolcu Cedi Osman ile ünlü oyuncu Ebru Şahin bir süredir aşk yaşıyor. İlişkileri dolu dizgin devam eden çiftten Ebru Şahin, sevgilisinin doğum gününe özel romantik bir paylaşım yaptı.
Cedi Osman'la çekilen romantik bir fotoğrafı Instagram'dan paylaşan Ebru Şahin, "Sen yanımdayken her şey kolay. İyi ki doğdun güneş ışığım" notunu yazdı.
Güzel oyuncunun romantik paylaşımı takipçilerinden kısa sürede on binlerce beğeni aldı.
Ebru Şahin kimdir?
Ebru Şahin, 18 Mayıs 1994 İstanbul doğumludur. İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi almıştır.