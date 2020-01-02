Hercai'nin Melike'si Aslı Samat tam 98 kilo vermiş eski haline bakın şaşırtan itiraflar
Hercai dizisinde Melike karakterine hayat veren Aslı Samat, 2.Sayfa programına katıldı. Canlı yayındaki itirafları duyanların ağzını açık bıraktı.
ATV ekranlarının sevilen dizisi Hercai'de Ebru Şahin ve Akın Akınözü'yle beraber rol alan Aslı Samat, Kanal D'de yayımlanan 2. Sayfa adlı magazin programına katıldı. Eskiden çok kilolu olduğunu itiraf eden Samat, hakkında bilinmeyenleri ve 6 yılda 173 kilodan 98 kilo vererek 75'e düşüşünü şu cümlelerle anlattı:
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-''98 kilo verdim. 100 kilo vermiş olmak istiyorum ama o son ikiyi hala veremedim. Şuan 75 kiloyum.''
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-''Sinir krizi geçirdim bir gece yarısı. Mutsuzdum aşk yok iş yok para yok hiçbir şey yok. Bir tek annem var yanımda başka da bir şey yok.''
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-''O yüzden bir gecede karar verdim. Ağladım ağladım sabah kalktım anneme tüp mide ameliyatı olacağım dedim. O da 'Sana bunu söylemeye çalışıyordum tepkinden korktuğum için söyleyemedim' dedi.''
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