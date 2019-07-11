Hercai'nin Camgözü Aslı Samat'ın eski halini görenler şoke oldu! 173 kiloymuş

İstanbul Aydın Üniversitesi Drama ve Oyunculuk Bölümü mezunu olan; Ateşböceği ve Uzaklarda Arama gibi sevilen yapımlarda yer alan Aslı Samat, tüp mide ameliyatı sonrasında 6 yılda 173 kilodan 80'e düştü. Kendisine daha çeşitli karakterlerin de teklif edilebilmesi için bu yolu seçtiğini söyleyen genç oyuncu, 62 beden olan gardırobunu da 42 beden kıyafetlerle değiştirdi.