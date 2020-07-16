Hercai yıldızı Ebru Şahin ve Cedi Osman el ele görüntülendi aşkı yalanlamışlardı
Cedi Osman ile Ebru Şahin, ilk kez el ele görüntülendi. Geçtiğimiz akşam bir gece kulübünde geç saatlere kadar eğlenen çift objektiflere yakalandı.
Milli basketbolcu Cedi Osman, önceki akşam Alaçatı'da bu kez el ele yakalandı. Alaçatı'da bulunan bir mekanda yemek yiyen Cedi Osman ve Ebru Şahin çıkışta el ele objektiflere yansıdı.
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Kapı önünde kendilerini çeken gazetecilere gülümseyen ikili, “İlişkilerinin yeni başladığını, bir arkadaş ortamında tanıştıklarını söyledi.
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Milliyet'in haberine göre, her şeyin çok güzel gittiğini söyleyen Osman, tatilde olduklarını söylerken Şahin de, "Güzel gidiyor. Yeni sezonda yine ekranlarda olacağım" dedi.
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Cedi Osman ve Ebru Şahin, geçtiğimiz günlerde ise bir otomobilin içinde trafikte böyle görüntülenmişti.
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