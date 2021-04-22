Hercai oyuncusu Emrullah Omay arkadaşlarıyla seti bastı silahlar çekildi
ATV'nin sevilen dizisi Hercai'nin setinde yine gerginlik yaşandı. Yardımcı oyuncu Emrullah Omay arkadaşlarıyla seti bastı bu kez ise silahlar çekildi.
Son günlerde sürekli olarak setta yaşanan kavgalarla adından söz ettiren Hercai setinde ortalık yine karıştı. Akın Akınözü'nün karavanı dağıtıp seti terk ettiği iddialarının yankısı sürerken bu kez sette silahlar çekildi.
Bu hafta final bölümü çekilen sevilen dizide yardımcı oyunculuk yapan Emrullah Omay, arkadaşlarıyla birlikte geldiği sette silah çekti.
Dün gece yaşanan olayda, çekime gidip yoğun olunan saatlerde oyuncuların arkadaşlarıyla fotoğraf çektirmesini istediği için set ekibiyle gerginlik yaşadığı öne sürülen Emrullah Omay, seti bastı.
Arkadaşlarıyla beraber dizinin çekildiği Umut konağın önüne giden Omay, tartıştığı görevliyi darp etmeye kalktı.