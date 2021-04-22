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Hercai oyuncusu Emrullah Omay arkadaşlarıyla seti bastı silahlar çekildi

Hercai oyuncusu Emrullah Omay arkadaşlarıyla seti bastı silahlar çekildi

ATV'nin sevilen dizisi Hercai'nin setinde yine gerginlik yaşandı. Yardımcı oyuncu Emrullah Omay arkadaşlarıyla seti bastı bu kez ise silahlar çekildi.

Hercai oyuncusu Emrullah Omay arkadaşlarıyla seti bastı silahlar çekildi

Son günlerde sürekli olarak setta yaşanan kavgalarla adından söz ettiren Hercai setinde ortalık yine karıştı. Akın Akınözü'nün karavanı dağıtıp seti terk ettiği iddialarının yankısı sürerken bu kez sette silahlar çekildi.

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Hercai oyuncusu Emrullah Omay arkadaşlarıyla seti bastı silahlar çekildi

Bu hafta final bölümü çekilen sevilen dizide yardımcı oyunculuk yapan Emrullah Omay, arkadaşlarıyla birlikte geldiği sette silah çekti.

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Hercai oyuncusu Emrullah Omay arkadaşlarıyla seti bastı silahlar çekildi

Dün gece yaşanan olayda, çekime gidip yoğun olunan saatlerde oyuncuların arkadaşlarıyla fotoğraf çektirmesini istediği için set ekibiyle gerginlik yaşadığı öne sürülen Emrullah Omay, seti bastı. 

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Hercai oyuncusu Emrullah Omay arkadaşlarıyla seti bastı silahlar çekildi

Arkadaşlarıyla beraber dizinin çekildiği Umut konağın önüne giden Omay, tartıştığı görevliyi darp etmeye kalktı.

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