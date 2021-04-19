Hercai oyuncusu Akın Akınözü karavanı dağıtıp seti terk etti büyük kavga!

TV100'ün haberine göre, Hercai'de Miran karakter ile izleyici karşısına çıkan Akın Akınözü sık sık yaptığı gibi yine sete gecikti. Yapılan uyarılar üzerine sinirlenen ve karavanı dağıtan oyuncu iddiaya göre yapım koordinatörünün de üzerine yürüdü.