Hercai oyuncusu Akın Akınözü karavanı dağıtıp seti terk etti büyük kavga!
Akın Akınözü ve Ebru Şahin'le beraber rol aldığı Hercai dizisinin setinde olay çıkardı. Karavanı dağıttı, seti de terk edip gitti.
Final yapmaya hazırlanan ATV'nin sevilen yapımları arasında yerini alan Akın Akınözü ve Ebru Şahin'in başrolünde yer aldığı Hercai setinde tatsızlık yaşandı.
TV100'ün haberine göre, Hercai'de Miran karakter ile izleyici karşısına çıkan Akın Akınözü sık sık yaptığı gibi yine sete gecikti. Yapılan uyarılar üzerine sinirlenen ve karavanı dağıtan oyuncu iddiaya göre yapım koordinatörünün de üzerine yürüdü.
Araya girenlerin sakinleştirmeye çalıştığı ünlü oyuncunun seti terk ettiği öğrenildi. Tüm dizi ekibinin çekimlerin başlaması için Akınözü'nü beklediği belirtildi.
Konuya ilişkin yapımcıdan ve Akın Akınözü'nden herhangi bir açıklama gelmedi.