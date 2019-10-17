Hercai dizisinin yıldızı Feride Çetin sinema yazarı Murat Özer ile evlendi
ATV ekranlarının sevilen dizisi Hercai'de Zehra Şadoğlu karakterine hayat veren Feride Çetin sinema yazarı Murat Özer ile dünyaevine girdi.
Yayımlandığı ilk günden beri büyük bir heyecanla takip edilen Hercai dizisinde Reyyan karakterine hayat veren Ebru Şahin'in annesi rolünde Zehra Şadoğlu karakterine hayat veren Feride Çetin, sinema yazarı Murat Özer ile hayatını birleştirdi.
Hercai'nin yıldızı Feride Çetin'i mutlu gününde dostları da yalnız bırakmadı. Şişli Evlendirme Dairesi'nde kıyılan nikahta çiftin şahitlikleri Hürriyet yazarı Uğur Vardan ile oyuncu Dilşad Çelebi üstlendi.
Sinema yazarı Murat Özer ile evlenen güzel oyuncu, önü kısa arkası uzun gelinlik tarzı bir beyaz elbise tercih etti.
Feride Çetin, bu mutluluğunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşırken şu notu düşerek teşekkür etti:
''Bizim için plan yapınca değil, oluruna bırakınca işler yürüyor. Bir günde karar verip nikah dairesine gittik.''