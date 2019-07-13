Hercai dizisinin Reyyan'ı Ebru Şahin'den samimi açıklamalar!

Şahin,"Sinema filmi oluğu için çok keyifli geçiyor. çok güzel bir ortamımız ve kaliteli bir kadromuz var. Yazın çalışacağımıza değecek bir şey oluyor" diye konuştu. Kısa bir Çeşme tatilinden sonra “Şuursuz Aşk” adlı sinema filmin setine dahil olduğunu söyleyen ünlü oyuncu, "Kısa süreli tatil yapmam hiç dert değil çünkü çok sevdiğim işimi yaptığım için hiç sorun olmuyor benim adıma. Tekrardan tatil yapar mıyım bilmiyorum. Çünkü Ağustos ayında başlayacak dizinin setine bağlı" dedi.