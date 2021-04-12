Ebru Şahin ve Akın Akınözü'nün başrollerinde olduğu Hercai dizisinde rol aalan Gülçin Şantırcıoğlu, babasının ölüm haberiyle sarsıldı. Acı haberi alan oyuncu, zmir'de yaşayan babasına son görevini yerine getirmek için yola çıktı.