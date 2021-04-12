Hercai dizisinin oyuncusu Gülçin Santırcıoğlu'nun acı günü son görev için yola çıktı
ATV'de yayımlanan Hercai dizisinin oyuncusu Gülçin Santırcıoğlu, aldığı ölüm haberiyle yıkıldı. Son görev için İzmir'e yola çıktı.
Ebru Şahin ve Akın Akınözü'nün başrollerinde olduğu Hercai dizisinde rol aalan Gülçin Şantırcıoğlu, babasının ölüm haberiyle sarsıldı. Acı haberi alan oyuncu, zmir'de yaşayan babasına son görevini yerine getirmek için yola çıktı.
Sevenlerinin başsağlığı mesajlarına dönüş yapamayan Gülçin Şantırcıoğlu'nun hayli üzgün olduğu öğrenildi. Oyuncunun bağlı olduğu Abdullah Bulut Menajerlik sayfasından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Oyuncumuz Gülçin Santırcıoğlu'nun babası İbrahim Santırcıoğlu'nu 10 Nisan 2021 günü kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz.''
''Kendisine Allah'tan rahmet yakınlarına ve ailesine başsağlığı dileriz."