Hercai dizisinin Mirac'ı Akın Akınözü'nün itirafı şaşırttı bakın eskiden kaç kiloymuş
Hercai dizisinin yıldızı Akın Akınözü, verdiği bir röportajda kendisi hakkında söyledikleriyle herkesi şoke etti.
ATV ekranlarının sevilen dizisi Hercai'de Ebru Şahin ile beraber rol alan Akın Akınözü, verdiği bir röportajda söyledikleriyle hayranlarını oldukça şaşırttı. Hercai'de Mirac karakterine hayat veren Akınözü, eskiden çok kilolu olduğunu itiraf etmesiyle şaşırttı.
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Samimi açıklamalarıyla dikkat çeken yakışıklı oyuncu Akın Akınözü, bir dönem şişman olduğunu hatta 50 kilo verdiğini açıkladı.
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Darwin'in "Ne en güçlü olan tür hayatta kalır, ne de en zeki olan. Değişime en çok adapte olabilendir hayatta kalan" sözünü çok sevdiğini söyleyen Akın Akınözü, "Değişimin gücünü ilk kez 120 kilodan 70 kiloya düştüğümde keşfettim" dedi.
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Yakışıklı oyuncu, vücudundaki bu büyük değişimin tamamen iradeden geçtiğini de sözlerine ekledi.
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