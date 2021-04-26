Hercai dizisine Ebru Şahin ve Akın Akınözü bakın nasıl veda ettiler dizi final yaptı
ATV'de 3 sezon boyunca yayımlanan Hercai dizisi final yaptı. Başroller Ebru Şahin ve Akın Akınözü'nden duygusal paylaşımlar geldi.
Son zamanlarda setteki kavgalarıyla adından söz ettiren Hercai dizisi, son yayımlanan bölümüyle ekranlara veda etti. Hercai'nin başrolleri Ebru Şahin ve Akın Akınözü, finalin ardından sosyal medyada peş peşe paylaşımlar yaptı. İkili, Hercai'deki karakterlerine veda etti.
Ebru Şahin, Reyyan karakterine veda ettiği paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"İklimi ağlamaklı, baharları kahverengi sarılı, insanı yokuşlu ama sığınaklı coğrafyalardan geçtik. Kalbimizde sızı ve sevgiye dönüşen yüz yıllık hikayeler ağırladı kulaklarımız. Bazen okuduğumuz bazen dinlediğimiz ama gerçek olduğunu bildiğimiz yaşamları paylaştık. Gördük ki 'Yumuşak sertten güçlü, su kayadan güçlü, sevgi zorbalıktan güçlüdür'. ''
''Reyyan'ım; sen beni büyütüp bana sınırlar verdin, ben sana sınırları aşabilmen için kanat. Sen bana kötülüklere tebessümle susup zamana bırakma sabrı verdin; ben sana adalet araman için dil.''
''Şimdi hapsedildiğin o kötü kalpli devin şatosunda değil; kendi hikayendeki sarayındasın. Sana sevgiyi öğreteceğin çocuklar emanet edip gidiyorum. Cesaret verdiğin kadınlar emanet ettiğim gibi..."