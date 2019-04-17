Hercai dizi setinde gizlice çektiler ahlaksızlar

"Gizli gizli görüntüleri çekip takipçi ve beğeni uğruna bizim bütün hafta emeklerimizi çöpe atan şerefsiz, ahlaksız, emek hırsızlarının görüntülerini lütfen paylaşmayın! Sadece bizim değil sizlerinde bu hırsızlara tepki göstermeniz, bu asalaklara prim yaptırmamanız lazım."