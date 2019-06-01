Hercai 12. bölüm sezon finali Miran Reyyan'a evlenme teklifi ediyor

Hercai 12. son bölüm sezon finali ile ekranlara geldi. ATV'de yayınlanan Hercai son bölümünde intikam için Reyyan'a acı çektiren Miran bu kez kalbini dinleyerek Reyyan'dan af diledi ve ondan bir şans daha istedi. Hazar Bey, Miran ve Azize Aslanbey'in karşısına çıkıp, Reyyan'ı elinden aldı. Nasuh Ağa ise adamlarına Reyyan'ı öldürmeleri için emir verdi.