Hercai 12. bölüm sezon finali Miran Reyyan'a evlenme teklifi ediyor
ATV'de yayınlanan Hercai 12. bölüm sezon finalinde intikam için Reyyan'a acı çektiren Miran bu kez kalbini dinleyerek Reyyan'a evlilik teklifinde bulundu.
Hercai 12. son bölüm sezon finali ile ekranlara geldi. ATV'de yayınlanan Hercai son bölümünde intikam için Reyyan'a acı çektiren Miran bu kez kalbini dinleyerek Reyyan'dan af diledi ve ondan bir şans daha istedi. Hazar Bey, Miran ve Azize Aslanbey'in karşısına çıkıp, Reyyan'ı elinden aldı. Nasuh Ağa ise adamlarına Reyyan'ı öldürmeleri için emir verdi.
Hercai'nin son bölümünde Miran yeniden Reyyan'ın karşısına çıkarak, "Benimle evlenir misin?" dedi. Kendini affettirmek isteyen Miran, Reyyan'ı Şadoğlu konağından gizlice alarak, ilk geceyi geçirdikleri eve götürdü.
Gözyaşları içerisinde evlilik teklifi
Yanarak harabeye dönen evi aynısı gibi yeniden yapan Miran'ın sürprizi bununla sınırlı değildi. Miran'ın aldığı ve Yaren'in yırttığı gelinliği yeniletip duvara asılı bulan Reyyan, şaşkınlığını gizlemeyemedi. Miran, daha sonra gözyaşları içerisinde Reyyan'a evlilik teklifinde bulundu.
Kutudan evlilik yüzüğünü çıkaran Miran, Reyyan'a bakarak, "Seninle hikayemiz burada bitti şimdi tam burada yeniden başlasın. Eğer bana izin verirsen ben bu hikayeyi sil başan yeniden yazabilirim. Benim karım olur musun benimle evlenir misin?" dedi.